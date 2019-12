CNN premia ingegnera etiope, inventa gli assorbenti lavabili ed evita l'abbandono scolastico alle ragazze

L'emittente statunitense Cnn ha assegnato ad una donna speciale, l'ingegnera etiope Freweini Mebrahtu alla quale va il premio 'Eroe dell'anno' per aver contribuito, con il suo lavoro, a combattere l'abbandono scolastico delle ragazze.

Dal 2005, Mebrahtu ha ideato e commercializzato un assorbente igienico riusabile ed ecologico. Il prodotto ha consentito a centinaia di migliaia di giovani etiopi di frequentare la scuola anche durante il periodo mestruale, in cui spesso rimanevano a casa.

Oltre l'80% dei circa 750mila assorbenti prodotti ogni anno da Mebrahtu e dal personale della sua azienda sono infatti venduti ad organizzazioni non governative, che li distribuiscono gratuitamente. Tra le altre, l'organizzazione non profit Dignity Period, nata per combattere l'abbandono scolastico delle ragazze attraverso la distribuzione di kit igienici e la formazione sui temi legati alle mestruazioni.

Secondo Dignity Period, le mestruazioni sono alla radice della differenza nei tassi di abbandono scolastico tra ragazzi e ragazze (30% per i primi, 51% per le seconde). "Non so neanche cosa dire; questo e' per tutte le donne e le ragazze del mondo... dignita' per tutte" ha detto Mebrahtu ricevendo il premio della Cnn, che le e' stato conferito dopo una votazione degli utenti dei social network

© RIPRODUZIONE RISERVATA