“Lo schermo è donna”: a Fiano sei giorni di cinema al femminile

Lo schermo è donna

Sabato 22 giugno per la serata conclusiva della rassegna arriva sul palco di Fiano Romano l’attrice Carlotta Antonelli, che riceverà il premio De Santis come miglior attrice emergente, per introdurre il film Bangla di Phaim Bhuiyan.

Martedì 18 giugno introdurranno il film Ammore e Malavita l’attrice Serena Rossi, che riceverà il premio De Santis e i registi Manetti Bros. Mercoledì 19 giugno sarà proiettato il film Anime Nere: il regista del film Francesco Munzi salirà sul palco per incontrare il pubblico e discutere del film assieme all’attorela quale riceverà uno dei due premi De Santis alla carriera, assegnati anche quest’anno a donne che svolgono nel cinema un lavoro “dietro le quinte”.Giovedì 20 giugno sarà proiettato il film Ricchi di fantasia, introdotto dalle attrici Sabrina Ferilli e Paola Tiziana Cruciani e dal presidente del sindacato giornalisti cinematografici Laura Delli Colli. Venerdì 21 giugno è la serata di Perfetti sconosciuti: arriva sullo schermo del Castello Ducale di Fiano il grande successo di Paolo Genovese; a presentarlo al pubblico del festival saranno l’attore Marco Giallini, la giornalista de “La Repubblica” Alessandra Vitali e la sceneggiatrice Paola Mammini, che durante la serata riceverà il secondo premio De Santis alla carriera.