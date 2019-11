Cile, la marcia delle mille donne vestite a lutto per le vittime delle proteste

«Siamo in lutto». Oltre mille donne vestite di nero hanno marciato in silenzio da plaza Italia a La Moneda, a Santiago del. Hanno aperto cosìalzando le mani e stringendo fiori bianchi tra le dita e sventolando bandiere del Cile senza colori. La protesta pacifica, organizzata in modo spontaneo attraverso la rete, ha bloccato il traffico del centro per più di due ore ed è terminata di fronte al palazzo presidenziale.

la «marcia più grande di tutte» a due settimane dall'inizio delle proteste sociali e politiche nel paese sudamericano per ricordare le venti vittime delle lotte di questi giorni. Le donne marciavano

Quella delle Mujeres de Luto, come hanno chiamato la camminata, è stata unaorganizzata per denunciare le violazioni dei diritti commesse dalle forze di sicurezza.

come se avessimo perso un familiare. Lo stiamo facendo per ricordare le venti persone morte da quando i cileni sono tornati in strada».