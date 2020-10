Bottas: «Le donne nel ciclismo pagate quasi un decimo degli uomini. Non riesco a capirlo»

Valtteri Bottas si scaglia contro le discriminazioni di genere nel ciclismo, e in generale ovunque ci siano disparità di trattamento economico tra uomini e donne nello sport. In un tweet il pilota della Mercedes di F1, che è fidanzato con la ciclista australiana Tiffany Cromwell (team Canyon-Sram) se la prende con il Giro delle Fiandre, pubblicando in due foto il raffronto dei premi destinati a ciclisti e cicliste, definiti dall'Uci: «Non riesco a capirlo - scrive -: al vincitore maschile vanno 20.000 euro, alla vincitrice 1.395. Uomo: 82 euro al chilometro. Donna: 10 euro al km. Non si tratta di soldi, ma di uguaglianza - chiosa -. Uomini e donne non lavorano altrettanto duramente per cercare di vincere questa gara?».

I can’t get it. Prize money at @RondeVlaanderen winners for men (picture 1) and women (picture 2).

Men’s winner €20k = ~82€/km

And Women’s €1.4k = ~10€/km

It’s not about the money, but about the equality.. Doesn’t men and women work equally hard to try and win this race? pic.twitter.com/5HJGu3qqDL

— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) October 18, 2020