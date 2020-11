Christmas in November: al via la challenge social tutta al femminile che anticipa in Natale

Non dite che è troppo presto. Quest’anno più che mai si gioca d’anticipo sul Natale, almeno negli addobbi domestici. Ed è già virale in rete sui principali social network l’hashtag #ChristmasinNovember. Da Instagram a Facebook influencer e socialitè fanno a gara, soprattutto negli Usa e in Gran Bretagna per ora, nel pubblicare le foto dei propri appartamenti dove troneggiano dai primi del mese alberi di Natale, calze colorate, gingerbreadmen, strenne scintillanti ma anche sofà nei colori bianco, rosso, argento e oro tipici delle festività natalizie.

Senza dubbio la challenge, tutta al femminile, a decorare e rendere il proprio appartamento il più accogliente e scenico possibile è un ottimo scacciapensieri per far fronte all’ansia da pandemia. C’è voglia di Natale più che mai quest’anno, e ci si prepara a viverlo nella propria abitazione creando, per sé e i propri bambini, l’atmosfera più rilassante e gioiosa possibile. Senza aspettare la tradizionale data dell’Immacolata, dunque, la sfida ha avuto inizio. A capitanarla in Italia è la wedding planner di tante celebrity Barbara Vissani, che sul suo account Facebook ha cambiato il proprio profilo con una foto natalizia e lancia un messaggio agli amici: «Quest’anno il Natale nelle case è arrivato a Novembre...infatti per combattere la tristezza di questo periodo, molti di noi hanno iniziato ad addobbare l’albero con le decorazioni!! Condividiamo i nostri con l’hastag #christmasinnovember !!! Aspetto di vedere cosa state creando!!! Pubblicate». Dal Cambridgeshire le fa eco la fashion icon Alice Naylor Leyland, che pubblica su Instagram la sua foto vestita di rosso di fronte ad una sontuosa tavolata in tema natalizio, con il commento "the First Noel is here", mentre a Disneyland la giovane influencer Valen posa in abiti natalizi con tanto di mascherina coordinata. L’home stylist Abliss Fulnest, da Dallas, dispensa in anticipo consigli sui regali natalizi e ha “postato” una foto accanto al gigantesco albero di Natale del proprio salotto, rigorosamente bianco. Courtney Stormy ha addobbato la cameretta del proprio bambino in perfetto stile “attesa di Babbo Natale”, mentre Lindsay Jayne, dal Galles, sorride fra palline scintillanti e festoni piumati. Nel Colorado Leah Behr è già pronta per il Natale in atmosfera “cosy”, con pigiamone felpato e tisana all'arancia e cannella, e posa sorridente di fronte all'albero di Natale minimal nella living room. Mentre da Atlanta, in Georgia, Christina Bolin si immortala sorridente accanto ad un abete decorato in stile shabby chic.

