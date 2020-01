La chirurgia è donna: trapianto di rene tutto al femminile

Un trapianto tutto al femminile. Chirurghe nella sala operatoria dell'ospedale Brotzu di Cagliari, donna la donatrice e anche la paziente che ha ricevuto l'organo. Lo scorso 10 gennaio è stato trapiantato un rene dall'équipe rosa, apparteneva a una donna sassarese di 65 anni e la destinataria era una cinquantenne, in dialisi e da tempo in lista d'attesa.

A operare per tre ore e mezza insieme alla chirurga Lisa Murru - 64 anni, da trenta nell'équipe trapianti - c'erano la collega Daniela Porcu e due infermiere strumentiste: Valentina Vargiu e Cinzia Perda. Un solo uomo ad assistere come secondo operatore, Antocarlo Pau. «Non dovrebbe certo stupire una prevalenza di figure professionali femminili nelle équipe chirurgiche – dice all'Unione sarda la chirurga Lisa Murru - È innegabile però che esistono ancora frange di retaggi culturali di sfiducia, soprattutto per quanto riguarda il rapporto donna e tecnica, donna e tecnologia e l'attività di questi giorni è la dimostrazione che tali stereotipi culturali di genere sono privi di reale riscontro oggettivo».

Crescono le donne in sala operatoria, le dottoresse vincono sempre più contratti di formazione

L'ospedale di cagliari ha dato notizia sul Facebook del trapianto al femminile. «Ogni trapianto in sé rappresenta un piccolo miracolo perché nasce da un momento drammatico e doloroso che però si trasforma in ripartenza e nuova vita. Ma i due trapianti effettuati al Brotzu tra venerdì 10 e sabato 11 gennaio hanno un’ulteriore singolarità: sono stati interventi quasi tutti al femminile»

