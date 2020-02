Casa delle donne, bocciato una seconda volta il finanziamento. Boschi: «Serve una proposta unitaria»

È stata dichiarata inammissibile la proposta di Pd e Italia Viva per assegnare un finanziamento da 900 mila euro nel 2020 per la Casa internazionale delle donne di Roma. Si tratta del secondo topo. La proposta, già dichiarata inammissibile dopo essere stata presentata con un emendamento dei relatori al Milleproroghe, è stata dichiarata inammissibile una seconda volta, dopo essere stata presentata di nuovo come subemendamento. L'esito del giudizio è stato comunicato in apertura di seduta delle commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio.