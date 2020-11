Carolina Kostner disegna Icenonice, la sua prima linea di abbigliamento

Dallo sport alla moda. Carolina Kostner, regina del pattinaggio sul ghiaccio e campionessa mondiale 2012 ora tenta la strada fashion. Si chiama giustamente "Icenonice" il marchio, la prima linea di abbigliamento dallo stile casual eco-chic. Le proposte ideate dalla pattinatrice, dodici outfit, due capi prettamente invernali e 2 modelli di mascherine, vedono alternarsi capi prettamente sportivi ad altri pensati per la vita di tutti i giorni.

«Un nome - dichiara Kostner su Instagram - che rappresenta un gioco di parole: perché il ghiaccio è la mia vita, ma anche l’essere donna e il desiderio di piacermi in ogni momento della giornata. Made in Italy e qualità sostenibile sono state le mie parole d’ordine. Una linea pensata per essere ciò che vogliamo, in ogni istante!».

Estrema attenzione anche alla sostenibilità grazie al materiale utilizzato per i leggings, il Nilit Heat, una fibra creta con il carbone vegetale del caffè e recuperato dalla buccia dei chicchi. Il tessuto garantisce isolamento termico ed è perfetto sia per il caldo che per il freddo. Il progetto è realizzato insieme a Sagester, azienda leader nel mondo nella produzione di abbigliamento tecnico.

