Carmen Di Pietro offende una donna malata di endometriosi e poi si scusa: «Mortificata»

Carmen Di Pietro offende alla radio una donna malata di endometriosi . «Se col ciclo non vai al lavoro, non sei degna di essere una donna», l'attacco della showgirl. Un'offesa





Le parole di Carmen Di Pietro a Radio Globo , nel corso della trasmissione Non potrei mai offendere una donna, non conoscevo nessuno che avesse questa malattia e quando ho sentito quella signora che diceva che non andava a lavorare quando aveva il ciclo mestruale ho pensato che fosse esagerata e mi sono arrabbiata ma non l'avrei mai attaccata se avessi saputo che aveva l'endometriosi».Le parole di Carmen Di Pietro a, nel corso della trasmissione

hanno scatenato una polemica sui social e lo sdegno dell'Associazione Italia Endometriosi che, in un post pubblicato su facebook, ha scritto: «In riferimento ai fatti accaduti su Radio Globo esigiamo delle scuse ufficiali da chi ha trattato un argomento delicato con totale insufficienza e disinformazione. Se si fa comunicazione bisogna informarsi correttamente. L'endometriosi è una malattia grave, l'ignoranza è molto più grave dell'endometriosi».

La signora quando ha chiamato ha detto che con il ciclo mestruale non andava a lavorare e non ha spiegato di essere affetta da una malattia - ha spiegato Di Pietro - non conoscevo nessuno che avesse questa malattia e quando e per questo motivo chiedo che si faccia più informazione su questa patologia, da molti sconosciuta. Sono mortificata, chiedo di nuovo scusa a lei e a tutte le donne affette da endometriosi - tiene a ribadire la Di Pietro - Bisogna fare informazione su questa malattia, non avevo mai sentito parlare di endometriosi, sono mortificata per quanto è accaduto», conclude.

Ultimo aggiornamento: 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«involontaria», precisa e chiede scusa.“The Morning Show”,