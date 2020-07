Roma, le caregiver scendono in piazza: «Stanche di essere invisibili»

Le caregiver scendono in piazza a Roma,

cura ed assistenza, quando con il lockdown è stato chiuso o rimodulato da “da remoto” qualsiasi servizio destinato alle persone con disabilità

, per non essere dimenticati.

stanchi di attendere una legge giusta che sia rispondente ai bisogni dei caregiver familiari ed al riconoscimento del valore sociale che svolgono, scendiamo in piazza per dare voce a tutta quella rabbia e frustrazione che da troppo tempo tratteniamo. Chiediamo il riconoscimento del lavoro sociale svolto sostenendo, curando ed assistendo i nostri congiunti con disabilità grave, oggi come sempre. Chiediamo misure di sostegno economiche dirette che diano la possibilità di non alienarci, di non dover rinunciare alla nostra individualità e prospettiva di vita. Chiediamo riconoscimento e misure per facilitare il nostro reinserimento nel mondo del lavoro, o una pensione dignitosa. Chiediamo pari opportunità come tutti i cittadini italiani

.







I NUMERI

In Italia in media il 17,4% della popolazione (oltre 8,5 milioni di persone) è caregiver. Spesso si tratta di persone a loro volta anziane, come i familiari che assistono, ma non sempre è così. Più di 390 mila sono i giovani caregiver, tra i 15 e i 24 anni. Ragazzi che si prendono cura di un familiare, rinunciando anche a un lavoro e al tempo libero. Sono donne nel 70 per cento dei casi (Censis), hanno tra i 45 e 64 anni, e il 60 per cento di loro ha dovuto smettere di lavorare.

Ultimo aggiornamento: 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«stanche di essere invisibili». L'appuntamento è per mercoledì 22 luglio, alle 14,30, a. Quel giorno scadono i termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge 1641, sul riconoscimento della figura del caregiver, depositato lo scorso agosto al Senato e adesso in Commissione Lavoro.«Delusi», così si dichiarano i caregiver familiari Comma 255 che hanno promosso la manifestazione. «É stato dimenticato che in questo periodo di emergenza è stata delegata a noi ogni».Le mamme e i papà dei disabili hanno più volte rivolto appelli, anche a Mattarella«Siamo