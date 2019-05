Le carceri italiane stanno scoppiando, il 4% dei detenuti sono donne e in cella vivono 51 bambini con meno di 3 anni

Carceri italiane sempre più sovraffollate e problematiche. Dal XV rapporto di Antigone sulle condizioni detentive, presentato oggi in Senato, emerge che al 30 aprile 2019 i detenuti erano 60.439, di cui 2.659 donne (il 4,4% del totale). A questo vanno aggiunti ben 55 bambini di età inferiore a 3 anni che vivono in cella con le loro 51 mamme detenute. La presenza delle donne negli istituti di pena è in lieve aumento, se si pensa che agli inizi del 2017 ammontavano a 2.285.



Le presenze in carcere – sia maschili e femminili - sono cresciute di 800 unità rispetto al 31 dicembre 2018 e di quasi 3.000 rispetto all'inizio dello scorso anno. Ma soprattutto ci sono oggi ben 8.000 detenuti in più rispetto a quattro anni fa. Con questo trend - denuncia Antigone - «nel giro di due anni si tornerà ai tempi e ai numeri della condanna europea».









