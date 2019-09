Belen madrina della campagna contro il tumore al seno: «Non trascurate i controlli»

L'obiettivo è mortalità zero nella lotta al cancro al seno. Per raggiungere il traguardo la Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori, ha individuato 5 obiettivi, «urgenti e imperativi», in occasione della 27esima edizione di “Lilt for Women - Campagna Nastro rosa”, lanciata oggi a Roma. Madrina 2019 Belén Rodriguez, «prediamoci cura di noi stesse, non trascuriamo le visite periodiche», è il messaggio che ha voluto mandare la showgirl.

«Poco rincuora la diminuzione della mortalità», osserva la Lilt. «Le diagnosi di cancro al seno sono cresciute del 15% negli ultimi 5 anni e purtroppo interessano sempre di più le giovani donne sotto i 40 anni». Sottolinea il presidente nazionale dell'associazione Francesco Schittulli, senologo e chirurgo oncologo: «Oggi la guaribilità del cancro al seno è attestata intorno all'80-85% dei casi. Ma grazie alla diagnosi precoce, quando il tumore è di pochi millimetri, si potrebbe raggiungere una guaribilità superiore al 95%. Questo richiede però il superamento di alcune problematiche a livello nazionale e regionale, l'impegno delle istituzioni e il pieno supporto educativo del sistema scolastico».

Ecco dunque la ricetta Lilt. Primo obiettivo: uniformità territoriale dello screening senologico, tutt'ora a macchia di leopardo. Secondo: abbassamento dell'età dello screening, allargato all'ecografia. Terzo: coinvolgimento attivo del mondo scolastico per le ragazze (corretta informazione e insegnamento dell'autopalpazione). Quarto: periodici e codificati controlli clinico-strumentali per le donne già colpite dal cancro al seno per il controllo di insorgenza di metastasi. Quinto: istituzione di Breast Unit per una qualificata continuità sanitaria e assistenziale, anche per le circa 800 mila donne italiane con il vissuto cancro al seno e delle loro famiglie, con un approccio umano e personalizzato.

Per diffondere il messaggio anche quest'anno, per tutto il mese di ottobre, sarà possibile sottoporsi a visite senologiche gratuite presso le sezioni Lilt provinciali e gli ambulatori aderenti all'iniziativa, dove si potranno anche ricevere consigli, trovare materiali informativi e l'opuscolo dedicato, nonché partecipare alle molte iniziative che ogni Lilt provinciale sta preparando. Per farlo è necessario prenotarsi al numero verde Sos Lilt 800 998877, dove si possono anche ottenere informazioni e indicazioni riguardo alle proprie necessità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA