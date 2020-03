Camera, Sala delle donne: Casellati e Cartabia alla presentazione del nuovo allestimento

In occasione della Giornata internazionale della Donna verrà presentato domani, alle ore 16,30 alla Camera dei deputati, il nuovo allestimento della Sala delle Donne voluto dal presidente Fico, alla presenza del presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e della presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia. Previsti gli interventi del presidente della Camera, Roberto Fico, dell'ex presidente, Laura Boldrini, della presidente della Consulta, Marta Cartabia, e del presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. La cerimonia verrà trasmessa in diretta webtv e canale satellitare.

La Sala delle donne è stata inaugurata nel 2016 per ricordare anche attraverso le immagini le prime donne entrate a far parte delle Istituzioni della Repubblica italiana. Nella Sala si trovano i ritratti delle 21 deputate elette all'Assemblea costituente, delle prime sindache elette tra la primavera e l'autunno del 1946, della prima donna che ha assunto la carica di Ministro, Tina Anselmi, della prima Presidente della Camera, Nilde Iotti e della prima Presidente di Giunta regionale, Anna Nenna D'Antonio. Ad oggi nessuna donna ha mai ricoperto in Italia la carica di Presidente della Repubblica o di Presidente del Consiglio dei ministri, per questo motivo su una parete della Sala sono stati collocati degli specchi: per rimarcare un'assenza, per indicare un percorso da compiere ma anche per ricordare alle donne che vedranno la propria immagine riflessa negli specchi, che potrebbero essere le prime a ricoprire tali cariche.

