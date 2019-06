Calcio e futuro, ora è un gioco da ragazze

Il calcio si colora di rosa. L'avventura delle Azzurre al campionato del mondo è appena iniziata e la vittoria contro la quotata Australia ha scatenato gli entusiasmi ma soprattutto ha catturato l'attenzione di tanti tifosi. Fra questi anche tante donne che, seguendo il proprio istinto naturale, si sono incuriosite al fenomeno facendosi prendere dalla voglia di togliersi i tacchi per indossare i tacchetti delle scarpe da calcio. «Negli ultimi giorni racconta Marco Di Fazio, allenatore e organizzatore della squadra di calcio a 5 Futsal La Rustica- ho ricevute tante chiamate di ragazze, dai venti ai quaranta anni, che mi hanno chiesto di fare un provino per entrare in squadra».

Nazionale femminile, Girelli e Bartoli: «Va bene l'entusiasmo, ma ora calma»

La Futsal la Rustica partecipa insieme a tante altre squadre alla Pink cup che si svolge da ottobre a luglio. Tutte concentrate in una sola notte invece le emozioni per chi partecipa alla Notte più pazza del mondo che si svolgerà il prossimo 6 luglio presso il centro sportivo Longarina dove è di casa Francesco Totti. «L'abbiamo definita così spiega l'organizzatrice Valentina Caprara perché la formula prevede partite no-stop dalle 8 di sera alle 8 di mattina alle quali partecipano anche tante calciatrici delle massime serie». Proprio dal mondo del professionismo, e in particolare dalla Figc, è partita la spinta decisiva per l'espansione del movimento. Tutte le squadre professionistiche, infatti, oramai sono obbligate ad avere un settore giovanile in rosa. Roma, Lazio e Frosinone si sono adeguate alla normativa e l'affiliazione di nuove tesserate è in continuo aumento. «È nostra intenzione dice Guido Tommasi, presidente dell'Orange Futbol club far partire quanto prima scuole di calcio femminile. Attualmente le bambine che giocano a pallone si allenano con i coetanei maschili creando un connubio sano e di grande rispetto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA