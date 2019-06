Azzurre, sui social tifo e odio: «Mozione per abolire il calcio femminile»

Non basta un 5 a 0 per meritare un applauso. Un applauso e niente più. E poi, il silenzio. Invece nemmeno una raffica di gol e la felicità delle maglie azzurre , dopo tanta tristezza tricolore, riesce a zittirli. L'applauso c'è, ci mancherebbe, e anche tanto tifo. Ma in sottofondo montano i commenti di chi vuole ridicolizzare l'avventura delle ragazze mondiali. Ed è battaglia su Twitter tra chi difende le azzurre e chi stronca il calcio il femminile e le sommerge di commenti sessisti .

Handicappate

,

quattro lesbiche

,

le donne possono solo arbitrare

C'è chi propone addirittura di farle fuori,

sottoscrivere una mozione per eliminare il calcio femminile grazie

Direi che delle #RagazzeMondiali non frega una beata m...a nessuno, ma il regime gender LGBTQWERTY le vuole imporre a ogni costo: il #CalcioFemminile è inguardabile, vogliamo dirlo?

eriteresti il calcio femminile sui c....

riticare il calcio femminile mi spiegate a cosa serve? Non guardatelo , fate dell’altro.. tipo una gara di rutti, un giro a mignotte, fischiare alle ragazzine che escono dall’università

Bill.

Bill non piace ma si limita a non guardarlo non scrive frasi sessiste contro chi lo pratica

Sara Gama, si erano scatenati insulti sessisti,

n uno spot della Commerzbank, sponsor ufficiale della squadra, attacca i pregiudizi

», repertorio vecchio, ormai.».Gli odiatori: «il calcio femminile è inguardabile», lento approssimativo. Ma non vedete che «non ce la fanno nemmeno a correre». I tifosi delle avversarie. Non fosse per il fondoschiena «da concorso» della portiera giamaicana ci sarebbe da spegnere la tv. Giusto, buona idea, quasi quasi «tifo Giamaica».Poi ci sono i complottisti: «». Qualcuno prova ad aprire una discussione, che potrebbe essere anche interessante, sul campo troppo grande, il pallone che ha la stessa misura di quello maschile e questo rallenta il gioco. Ma viene subito stroncato: «MMa se vi annoia, potete semplicemente ignorarlo senza deridere e insultare. «C». Fate come«A». I provocatori sulle chat: «É scandaloso che nel calcio femminile quando segnano non si tolgano la maglia. E poi vogliono la parità». Già contro il capitano delle azzurre,«l'Africana».Standing ovation per la nazionale tedesca che i. «Sai che giochiamo per una nazione che nemmeno conosce i nostri nomi? Sai che siamo state campionesse, vero? Da quando abbiamo iniziato, non abbiamo combattuto solo contro le nostre avversarie ma anche contro i vostri pregiudizi. Non abbiamo le palle, ma sappiamo come usare un pallone..Vogliamo giocare al nostro gioco, al nostro ritmo». Hanno vinto loro.