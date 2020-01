Calcio femminile, debutta con il Chelsea Sam Kerr la giocatrice più pagata al mondo

Domani debutta con la squadra del Chelsea Sam Kerr, 26 anni, la calciatrice più pagata al mondo: 600 mila dollari a stagione per due anni e mezzo, per un totale di 2 milioni, bonus compresi. La bomber australiana, nata in un sobborgo di Perth, omosessuale dichiarata, proviene dalle Red Stars di Chicago, dove gioca la findanzata Nikki Stanton. Oggi dovrà affrontare con le sue compagne il Reading all stadio Kingsmeadow, fuori Londra.

L'attaccante australiana con il suo ingaggio ha scavalcato giocatrici del calibro di Ada Hegerberg, norvegese Pallone d'oro del Lione, che guadagna 400 mila euro a stagione, oppure Amadine Henry, sempre del Lione, che incassa 360 mila euro a stagione. Il podio, prima dell'ingresso di Sam, era tutto appannaggio della squadra francese.

Kerr ha iniziato a giocare a 12 anni e ha detto che odiava il calcio e che ci ha messo tempo prima di adattarsi alle regole. La sua carriera è iniziata al Perth Glory Fc, dove ha anche giocato con Nicole Stanton, detta Nikki, sua compagna. Con la calciatrice americana si sono ritrovate poi nelle Red Stars di Chicago. Sam Kerr, che ha sofferto di alcuni infortuni gravi alle ginocchia, ha detto di aver trovato la forza di reagire proprio grazie a Nikki: «È davvero bello avere nella tua vita qualcuno che ti spinge a essere migliore», ha dichiarato in un documentario a lei dedicato. «È il mio posto sicuro» ha detto parlando della compagna.

