Calcio femminile, Chelsea Women vince lo scudetto e dona il premio per aiutare le vittime di violenza

Il Chelsea Women vince lo scudetto e dona in beneficenza il premio per aiutare le vittime di violenza. Dopo l'interruzione del campionato femminile in Inghilterra a causa dell'emergenza Coronavirus, il Chelsea Women è stato incoronato campione di Inghilìterra. La massima serie di calcio femminile inglese ha donato alle neo-laureate campionesse un premio in denaro da valore di 100.000 sterline. Le ragazze del Chelsea hanno compiuto un gesto decisamente encomiabile. Hanno infatti devoluto l'intero ammontare del premio dello scudetto a Refuge, l'associazione che protegge le vittime di violenza domestica. Un tema delicato questo, che ha visto i dati statistici salire verticalmente a causa del lockdown che ha costretto i cittadini a rimanere in casa e, sfortunatamente, creando più occasioni per la violenza sulle donne. Una vera piaga sociale che rischia di minare l'emancipazione femminile.

