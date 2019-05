Le calciatrici del Sudafrica hanno vinto la battaglia, da ora in poi verranno pagate come i loro colleghi maschi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finalmente in Sudafrica si potrà dire che le «Banyana Banyana» saranno pagate come i «Bafana Bafana». ll che significa che le calciatrici sudafricane ora valgono come i calciatori loro connazionali. A questo punto non resta che vedere come sarà la performance sul campo visto che le due nazionali si sono qualificate per il Mondiale femminile che inizierà il 7 giugno in Francia e la Coppa d’Africa maschile che si terrà, invece, in Egitto dal 21. L’annuncio è stato fatto dal presidente della Federazione, Danny Jordan. «In questo Paese dobbiamo chiudere il gap tra calciatori e calciatrici» ha detto il dirigente: «Questo è un buon giorno per il calcio sudafricano». Le nuove tabelle prevedono che in caso di qualificazione al secondo turno dei tornei a ciascun atleta sarà garantito un premio da 22mila dollari. In Italia la notizia è arrivata tramite il portale DonneDire.