Calcio, rapporto Women in Football: il 66% delle donne ha subito discriminazioni

Un rapporto di 'Women In Football' ha rilevato che il 66% delle donne ha subito discriminazioni di genere nel calcio ma solo il 12% degli incidenti è stato segnalato. Women In Football rappresenta più di 4.000 donne che lavorano nel settore. Nel loro sondaggio, il più ampio fino ad oggi, hanno anche scoperto che il 34% degli intervistati aveva assistito a discriminazione di genere, mentre l'82% ha ritenuto di aver affrontato ostacoli nella propria carriera calcistica. Tuttavia, il 66% ha affermato di sentirsi supportato dal proprio datore di lavoro. Il presidente di Women in Football Ebru Koksal ha detto che i problemi che le donne affrontano e il feedback al sondaggio sono stati fatti per «letture strazianti». «Una storia di pregiudizi, percezioni obsolete e bullismo. C'è ancora molto lavoro da fare per garantire che le donne siano incoraggiate a forgiare una carriera nel settore ed è qui che Women in Football continuerà a svolgere un ruolo importante». «È nostra intenzione portare avanti insieme l'agenda e sfruttare il potere della nostra competenza, conoscenza, abilità ed esperienza comune per creare miglioramenti per tutti nel settore ora e per ogni persona che si unirà in futuro». L'indagine ha anche evidenziato il problema di denunciare la discriminazione di genere sul posto di lavoro con problemi spesso «messi via sotto il tappeto», spesso giustificati con il termine abusato di «battute» che diventa la forma più comune di discriminazione. Altri risultati: l'81% ha affrontato stereotipi di genere nella propria carriera. Il 52% è stato trascurato per l'avanzamento di carriera. Solo il 14% crede che le donne siano incoraggiate a creare percorsi per le più alte carriere nel calcio.

