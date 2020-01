Calcio donne, Christillin: «Vogliamo a Torino la finale Champions»

«Abbiamo avanzato la candidatura, come, per ospitare la finale difemminile del 2023: a marzo avremo la risposta». Evelina Christillin ribadisce l'intenzione della Figc di ospitare la finale di Champions League femminile, occasione per proseguire il percorso di crescita del movimento calcistico femminile italiano. «Abbiamo proposto l'Allianz Stadium come sede per l'atto conclusivo della maggior competizione europea femminile - ha spiegato durante la presentazione a Torino del libro