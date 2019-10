Bianca Guaccero attaccata per la sua magrezza si sfoga a Detto Fatto: «Andate da uno psicologo»

Bianca Guaccero si sfoga in diretta a Detto Fatto . Durante la puntata, la conduttrice del factual show di Rai2 si è sfogata per alcuni attacchi feroci ricevuti sulla sua magrezza.

Durante la rubrica di Jonathan sui vip, si parla di cambiamenti drastici di peso. Bianca Guaccero confessa di aver subito attacchi molto duri da parte degli haters sui social: «La cosa più brutta che mi hanno scritto è stata durante la mia partecipazione a Tale e Quale Show, mi hanno detto ‘Fai schifo, vai in una clinica per l’anoressia'. Io non rispondo quasi mai, ma quella volta lo feci e scrissi ‘Se fossi stata veramente malata di anoressia, una cosa del genere mi avrebbe aiutato?'».

Bianca Guaccero conclude così: «Molti invece di andare da uno psicologo di sfogano sui social network».

