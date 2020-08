Basilicata, condannato per violenza sessuale su una dipendente e nominato presidente del Consorzio Trasporti. Petizione per destituirlo

«Il Consorzio Trasporti Basilicata ha il suo Presidente. È Giulio Ferrara condannato in via definitiva per violenza sessuale su una dipendente ”abusando di relazioni di ufficio e di autorità”. É stato ritenuto adeguato per ricoprire una carica rappresentativa in nome e per conto di un consorzio di imprese». Il movimento Dalla Stessa Parte lancia una petizione su Change.org per chiedere al presidente del Consiglio Conte, alle ministre dei Trasporti e delle Parti Opportunità, Paola De Micheli ed Elena Bonetti, che il presidente sia destituito. «Come è possibile - si legge nella petizione - che sia stato rieletto Giulio Ferrara pur sapendo che la donna vittima degli abusi lavora ancora presso il Consorzio? Come è possibile che chi ha permesso la rielezione di Giulio Ferrara abbia agito con totale indifferenza e noncuranza della sofferenza della donna ? Lo chiediamo a chi ha espresso il proprio voto favorevole, a chi non era presente all’elezione girando le spalle a fatti così gravi, alla politica che poco o nulla ha detto su questa vicenda, a chi avrebbe dovuto prendere posizioni e non lo ha fatto».

