Le due nuove Barbie della Mattel rendono omaggio a Rose Parks e Sally Ride

Le due nuove Barbie che la Mattel ha messo in commercio rendono onore a due icone femminili nella difesa dei valori umani. Sono l'attivista per i diritti civili, Rosa Parks, e la prima astronauta americana, Sally Ride. I loro volti hanno ispirato le due nuove bambole della linea "Inspiring Women", lanciata dall'azienda l'8 marzo dell'anno scorso per far conoscere, sostenere, ricordare le figure femminili più prestigiose e simboliche che hanno fatto la storia del movimento.

Il lancio e' avvenuto nel giorno dell'uguaglianza delle donne. Rosa Parks e Sally Ride «hanno rotto le barriere e reso il mondo un posto migliore» ha sottolineato l'azienda.

Rosa Parks divenne famosa per essersi rifiutata nel 1955 di cedere il posto su un autobus ad un bianco mentre Sally Ride e' stata la prima e piu' giovane statunitense a viaggiare nello spazio.

Ogni Barbie di questa collezione veste abiti autentici ed e' dotata di accessori unici. Naturalmente la bambola è corredata di materiale informativo sul suo contributo alla societa' perche' le ragazze possano essere ispirate dalle loro storie giocando. In passato la Mattel ha incluso nella serie altre icone, come Amelia Earhart (prima pilota ad attraversare l'Atlantico in solitaria), Katherine Johnson (che infrangendo le barriere razziali e di genere creo' un pool di sole donne assunte alla Nasa) e la pittrice messicana, Frida Kahlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA