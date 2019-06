Barbara Palombelli: «Ho subito molestie ma non ho denunciato». La confessione in tv

Barbara Palombelli ha rivelato un episodio inedito e spiacevole della sua vita privata: «Ho subito molestie ma non ho denunciato», ha spiegato la giornalista e conduttrice tv a «Belve», intervistata da Francesca Fagnani. La apuntata andrà in onda questa sera sul Nove. Barbara Palombelli racconta di aver subìto nel corso della sua carriera tutta una serie di molestie da varie persone e poi un episodio anche più importante: una sera che tornava a casa il suo accompagnatore aveva intenzioni decisamente diverse dalla sua. Lei non si è mai sentita di fare i nomi e di denunciare al tempo.

Si pente di non aver denunciato?, chiede la cronista. «No no. È parte della mia vita privata. Mi piace che ci siano persone che denunciano, però andrebbero fatte non entro i sei mesi che dice la legge, ma entro un mese», ribatte la conduttrice di Forum che spiega di temere anche la «doppia vittimizzazione» di chi denuncia «anche negli ambienti di lavoro». «Lei ha più incontrato qualcuna di queste persone?», domanda la Fagnani. «Migliaia di volte e fanno assolutamente finta di niente».



