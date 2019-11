Barbara Cicioni assassinata dal marito: lo Stato toglie la casa ai figli

Gli eroi civili sono persone normali, come normale dovrebbe essere accogliere gli affetti feriti da chi ha usato il potere e la violenza al posto dell'amore. Gli eroi civili dovrebbero essere premiati dallo Stato. Purtroppo non è sempre così. Pierfrancesco ed Elisabetta Pangallo sono due eroi civili. Oggi Pierfrancesco non c'è più, stroncato qualche mese fa da una malattia, e tutto è rimasto sulle spalle minute ma fortissime di Elisabetta. Tutto è l'amore da dare ai propri figli e a quelli di Barbara Cicioni, che loro presero in affido, quando la mamma fu uccisa dal marito Roberto Spaccino, nel 2007 mentre aspettava la loro terza figlia. Quel delitto avvenne in casa. I due figli sopravvissuti vennero dati in affido agli zii materni. Elisabetta interruppe una carriera in banca, scegliendo il part-time per poter stare vicino ai 4 bambini. Pierfrancesco scelse di fare i turni all'alba per dedicarsi alla nuova famiglia.

IL PARADOSSO

«Quella casa dove è avvenuto l'omicidio era di Barbara e Roberto spiega il legale della famiglia, l'avvocato Valeriano Tascini La parte di Barbara è andata ai figli, perché Spaccino è stato considerato indegno. Della parte che è stata ereditata da Roberto Spaccino, non è mai stato fatto il passaggio di proprietà ai ragazzi. Così l'Agenzia delle Entrate l'ha ipotecata per recuperare le spese che lo Stato ha sostenuto nel processo contro lo stesso Spaccino. Il rischio è che i figli non possano ottenere nulla dalla vendita della casa: l'ipoteca messa dall'agenzia delle entrate è maggiore del valore stesso dell'intera casa».

Invece quei ragazzi avrebbero oggi più di prima necessità di disporre di un piccolo patrimonio per il loro futuro. «Quella casa è difficile da vendere perché fa parte della proprietà degli Spaccino. Con l'ipoteca finirà all'asta e verrà svenduta senza che ai ragazzi possa andare nulla. Non ne possono disporre proprio per l'azione dello Stato». Dunque, cosa fare? «Forse interloquendo direttamente con il ministero della Giustizia si potrebbe trovare una soluzione».



