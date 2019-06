Allarme nascite in calo: nel 2050 ci saranno 2,2 figli per ogni donna al mondo

Le donne hanno sempre meno figli. Il tasso di fertilità nel mondo è sceso da 3,2 nascite per donna nel 1990 a 2,5 nel 2019, e dovrebbe scendere a 2,2 nel 2050. Il numero degli anziani sta crescendo e sempre più paesi subiranno un calo della popolazione, secondo una proiezione elaborata dale Nazioni Unite e riportata dal NYT.

La popolazione globale di 7,7 miliardi salirà a 9,7 miliardi entro la metà del secolo e potrebbe raggiungere il picco di 10,9 miliardi entro il 2100, hanno riferito le Nazioni Unite. Ma è una previsione al ribasso rispetto alla precedente che indicava 11,2 miliardi di persone che abiterebbero il pianeta entro la fine del secolo.

È necessario un tasso di fertilità di 2,1 nascite per donna per garantire la sostituzione delle generazioni e prevenire un declino della popolazione. Tuttavia, i tassi di fertilità rimangono elevati in alcune parti del mondo, in particolare nell'Africa sub-sahariana, dove la popolazione potrebbe raddoppiare nei prossimi 30 anni.

La proiezione del 2019 ha tuttavia ribadito che il calo dei tassi di fertilità a livello globale, combinato con l'aumento dell'aspettativa di vita, sta facendo invecchiare la popolazione mondiale. Entro il 2050, secondo la proiezione, una persona su sei avrà più di 65 anni, da uno su 11 nel 2019. L'anno scorso, per la prima volta, le persone di 65 anni o più hanno superato di cinque anni i bambini di età inferiore ai cinque anni. Si prevede che il numero di persone di 80 anni o più passerà da 143 milioni di oggi a 426 milioni entro il 2050. La tendenza all'invecchiamento ha implicazioni preoccupanti per i paesi con una crescente popolazione di pensionati.

