Camilla sfiderà per l'Italia altri enfant prodige, ma al pianoforte il gender gap non si avverte

Talentuosissima, di appena 10 anni, tanto da essere paragonata a Clara Schumann. Lei è una piccola una pianista friulana, di Povoletto, un paesone a 9 chilometri da Udine. Si chiama Camilla Camerotto, studia sotto Irina Ovtchinnikova e ha appena ricevuto una designazione assai ambita: rappresenterà l’Italia ad Amburgo, in Germania, nella sezione pianoforte, in un concorso musicale internazionale tra i più prestigiosi riservato ai giovanissimi virtuosi, la quinta edizione dello Stage4Kids. Camilla sfiderà i coetanei provenienti da 18 Paesi nel mondo, dall’Australia alla Colombia, dalla Russia alla Norvegia, dall’Austria all’Ucraina.

Camilla che è considerata un enfant prodige in realtà è una bambina normale che ama le canzoni di Ariana Grande. Il padre Claudio racconta a Mind The Gap che il talento lo ha preso dal ramo materno. La madre Manola suona il clarinetto, ma anche dagli zii, due gemelli, sono impegnati artisticamente: uno suona in un’orchestra a Pechino e l’altro insegna musica (fiati) a Udine.

Non è il primo concorso internazionale, per Camilla: ha stravinto quest’estate al concorso Euritmia. Ma non soffre la competizione con i piccoli pianisti maschi, perchè davanti alla tastiera conta solo la bravura, l'esecuzione, l'interpretazione. Unico cruccio di questa bambina è che ha dovuto lasciare la ginnastica artistica. Troppo preziose le sue mani per rischiare di farsi male.



