Indonesia, stop ai baby-matrimoni: le ragazze non potranno sposarsi prima di 19 anni

Il parlamento indonesiano ha alzato l'età minima in cui le donne possono sposarsi a 19 anni, con una sentenza che dovrebbe frenare i baby-matrimoni. C'è stato un accordo unanime sulla revisione della legge sul matrimonio esistente nel paese. Secondo le leggi vigenti, le ragazze possono sposarsi a 16 anni e i ragazzi a 19 anni, mentre i genitori possono anche chiedere ai tribunali religiosi o ai funzionari locali di autorizzare matrimoni di ragazze più giovani, senza un'età minima in tali casi. L'Indonesia è all'ottavo posto al mondo per numero di spose bambine, secondo Girls Not Brides, una partnership globale impegnata a porre fine al matrimonio infantile. Secondo l'Unicef, il 14% delle ragazze in Indonesia è sposata prima dei 18 anni e l'1% è sposata prima del loro 15 ° compleanno.

Povertà, retaggi familiari, costumi e leggi religiose spesso costringono le ragazze a matrimoni infantili. «La decisione del parlamento indonesiano è un passo positivo verso il riconoscimento che le ragazze hanno diritto alle stesse opportunità nella vita dei ragazzi»" ha detto alla Cnn Rachel Yates, direttore esecutivo di Girls Not Brides. «La fine del matrimonio infantile non sarà raggiunta dalle sole leggi», ha aggiunto. «Sebbene le leggi e le politiche siano essenziali per prevenire il matrimonio precoce, dobbiamo anche cambiare gli atteggiamenti che rendono accettabile il matrimonio minorile», ha affermato. Il ministro dell'emancipazione femminile e della protezione dei minori Yohana Yembise ha definito la sentenza «un regalo per i bambini indonesiani», riferisce Reuters. Le modifiche alle leggi esistenti avverranno entro tre anni.

Nel mondo ci sono oltre 700 milioni di donne che si sono sposate in età minorile, secondo i dati Unicef. Ogni anno 15 milioni di matrimoni hanno per protagonista una minorenne; una volta su tre - cinque milioni di casi - si tratta di una bambina con meno di 15 anni. Sarebbero 70.000 le ragazze, tra i 15 e i 19, che muoiono a causa di complicazioni durante la gravidanza e il parto e le bambine sotto i 15 anni hanno 5 volte più probabilità di morire durante la gestazione rispetto alle donne tra i 20 e i 29 anni.

Ultimo aggiornamento: 15:18

