Gran Bretagna, gli investitori a 63 aziende quotate: «Più donne ai vertici, entro la fine dell'anno devono essere il 33%»

Un influente gruppo di investitori ha chiesto a 63 società inglesi quotate nella borsa di Londra di far crescere il numero di donne nei posti di comando prima della fine dell'anno. Per il terzo anno consecutivo la Investment Association (IA) ha scritto alle aziende in ritardo rispetto agli obiettivi che mirano a portare al 33 per cento la percentuale di donne nei cda e nei comitati esecutivi entro la fine del 2020.

La lettera è stata inviata a una azienda su cinque tra quelle interessate dalla revisione, scrive The Guardian. L'amministratore delegato di IA, Chris Cummings, ha dichiarato: «La diversità si traduce in un migliore processo decisionale e svolge un ruolo essenziale nel successo a lungo termine di un'azienda. I gestori degli investimenti hanno chiarito che, come minimo, vogliono vedere le aziende raggiungere questo obiettivo sulla diversità di genere e coloro che non lo fanno rischiano di perdere il consenso».

Sono 24 le società quotate che hanno ancora una sola donna nel consiglio di amministrazione. Tredici hanno ricevuto le lettere di avvertimento per il secondo anno. Il ministro delle finanze, Martin Callanan, spiega: «Non è solo il governo a chiedere una maggiore diversità ai vertici delle nostre società Ftse 350, ma anche gli azionisti stanno intervenendo. Il messaggio è chiaro: quelle aziende che non riescono a prendere sul serio la diversità rischiano di perdere la fiducia dei propri investitori».

