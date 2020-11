Ecco la prima auto costruita da sole donne: è una Ford Mach-E

La prima macchina costruita da sole donne. Esce oggi esce dalla catena di montaggio della Ford la prima auto completamente al femminile: è una Mach-E. Succede negli stabilimenti messicani di Cuautitlán, Chihuahua e Irapuato, dove team tutti “in rosa” hanno realizzato il primo SUV sportivo elettrico costruito al 100% da donne.

La Mustang Mach-E è dedicata alla Giornata Internazionale della donna, ed è stata rifinita e decorata dall'artista María Fernanda Ochoa. Sulla carrozzeria c'è un'aquila a simboleggiare la forza delle donne, il logo “Ford Warriors in Pink”, a sostegno della lotta contro il cancro e i girasoli per ricordare la resilienza delle lavoratrici.

A Chihuahua e Irapuato, in Messico, sono state realizzate rispettivamente il motore e la trasmissione, mentre a Cuautitlán è stato eseguito l'assemblaggio finale. Le dipendenti dello stabililento di Cuautitlán sono il 23% del totale, con un'età media di 33 anni. «Sappiamo che per evolvere e innovare è necessaria la presenza di collaboratori con prospettive, competenze ed esperienze diverse ed è in questo senso che il talento femminile è diventato un elemento chiave di questa formula vincente», spiega il costruttore americano, che ha voluto così «omaggiare tutti i collaboratori degli stabilimenti del Paese che con orgoglio assemblano quotidianamente veicoli, motori e trasmissioni. Attraverso una serie di video viene mostrato il talento delle donne che hanno partecipato all'assemblaggio di motori, trasmissioni e della prima Mustang Mach-E realizzata al 100 per cento da un gruppo rappresentativo della forza femminile dell'azienda».

