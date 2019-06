Austria, per la prima volta governo affidato a una donna: è il giudice Brigitte Bierlein

Per la prima volta una cancelliera in Austria: l'incarico per un governo ad interim è stato affidato dal presidente austriaco Alexander Van der Bellen alla giudice costituzionale Brigitte Bierlein, presidente della Corte Costituzionale dal 2018, che sarà la prima cancelliera austriaca. Dopo l'uscita di scena di Sebastian Kurz, Van der Bellen aveva nominato un cancelliere facente funzione a titolo provvisorio, Hartwig Loeger.

«In questa fase l'obiettivo più importante è di contribuire alla massima calma ed a costruire la fiducia tra tutte le parti politiche in Austria, in Europa e nel mondo intero», ha detto la cancelliera ad interim dopo aver ricevuto l'incarico dal presidente Van der Bellen.

Prossima alla pensione alla Corte costituzionale, che presiedeva dal febbraio dello scorso anno, per raggiunti limiti di età - compirà 70 anni il prossimo 25 giugno - Bierlein ha già scelto il ministro degli Esteri: si tratta di Alexander Schallenberg, diplomatico che ha lavorato nell'ufficio dell'ex cancelliere Sebastian Kurz. Nei prossimi giorni, saranno nominati gli altri ministri del governo, che, d'accordo con il presidente, saranno per lo più tecnici.

