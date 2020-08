Aurora Ramazzotti (e le altre) contro i filtri su Instagram: «Troppo artificiali, basta: meglio mostrarsi nature»

Tutte contro i filtri: quella che sembrava la funzione più divertente delle stories (e utile, perché chi ha voglia di farsi vedere nature sui social appena sveglia?) ora di colpo non piace più, anzi, finisce nel mirino delle influencer. Perché? Filtri come "Cute Baby Face", "Top model look" e "Beauty 2.0" sarebbero "colpevoli" di modificare troppo il viso di chi li usa: labbra e occhi più grandi, pelle levigata, zigomi che sembrano appena usciti dallo studio del chirurgo estetico. Risultato: imbattersi nell'ultima stories della socialite preferita, magari dopo una giornata di smartworking, può intaccare gravemente l'autostima.

L'ultima a scagliarsi contro le stories "artefatte" è stata Aurora Ramazzotti, che qualche giorno fa si era mostrata su Instagram al naturale, con tanto di acne in bella vista: un gesto coraggioso per dimostrare che nessuna è perfetta, nemmeno sui social (dove tutte lo sembrano). «Ci rendiamo conto dei filtri che ci sono? Basta!», ha scritto indignata la figlia di Eros e Michelle Hunziker, alternando una foto con occhi chiari e pelle perfetta a uno scatto struccata con cappellino e sorriso naturale: «Così è meglio». Come lei anche Camihawke, tra le prime a denunciare i filtri che deformano troppo la realtà.



Un'onda body positive sposata anche da nomi come Chiara Ferragni , che ha messo in mostra qualche imperfezione al grido di «Tutte abbiamo la cellulite», e da Gabrielle Caunesil, la quale ci ha fatto sapere di non entrare più nei jeans preferiti dopo la quarantena (sottotitolo: «E chi se ne importa»). Intanto si moltiplicano i profili che dimostrano come un corpo perfetto e privo di difetti sia, fondamentalmente, una questione di posa e luce favorevole. Che su Instagram stia sbarcando - finalmente - la realtà?

