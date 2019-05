Sempre più violenze sui minori in Italia: 8 vittime su 10 bambine e ragazze

Sempre più abusi e violenze su bambine e ragazze: i casi sono aumentati del 18 per cento, secondo l'ultimo dossier di Terres des Hommes del 2018. Le più piccole e le adolescenti rappresentano il 60 per cento dei minori abusati in Italia. I dati lanciano un nuovo allarme. Cresce il numero delle vittime, un altro record negativo: in un anno circa 5.000. Gli omicidi volontari in un anno salgono del 5 per cento, il 62% era una bambina o una adolescente.



La violenza domestica, secondo il dossier, è causa della maggioranza dei reati contro i minori. Cresciuto anche (+23%) il numero di vittime di abuso di mezzi di correzione o disciplina, ovvero di botte fino ad andare in ospedale e arrivare a denuncia. Preoccupanti anche i dati delle violenze sessuali, le cui vittime sono per l'84% donne. Il reato con maggior numero di vittime rimane il maltrattamento in famiglia: in un anno oltre un migliaio bambini in un solo anno.



Anche gli atti sessuali con minorenni sono cresciuti del 13% e le vittime sono ragazze nell'79% dei casi; la corruzione di minorenni (compiere atti sessuali in presenza di bambini sotto i 14 anni) è aumentata del 24% e il 78% delle vittime sono bambine; la violenza sessuale aggravata (tra cui l'età inferiore ai 14 anni) è salita dell'8% e l'83% delle vittime sono ragazze o bambine. Calano, invece, il numero delle vittime di prostituzione minorile (-35%).



Dati che si aggiungono alla lunga scia di violenze sulle donne e femminicidi in Italia, dove - secondo i dati pubblicati dal Censis - tra il 1 agosto 2017 e il 31 luglio 2018 si sono verificati 120 omicidi di donne e 92 di questi sono avvenuti in ambito familiare o affettivo per mano del partner, dell'ex partner o di un altro familiare. Nell'ultimo decennio sono stati 48.377 i reati di violenza sessuale denunciati e in oltre il 90% dei casi la vittima era una donna. Ma i reati di genere non si esauriscono qui. Nei primi otto mesi del 2018, alle 2.977 violenze sessuali denunciate si aggiungono 10.204 denunce per maltrattamenti in famiglia, 8.718 denunce per percosse e 8.414 denunce per stalking.

