Nuovo attacco sessista a una donna che fa politica, nel mirino del leghista Tiramani la sindaca uscente

E niente. Gli attacchi sessisti alle donne che fanno politica non smettono. Ancora una volta una donna (sindaca uscente a Vercelli) è stata oggetto di un brutto attacco da parte di un parlamentare (leghista), Paolo Tiramani, il quale per denigrare l'avversaria politica ha pensato bene di postare sulla sua bacheca di Facebook un post a dir poco sgradevole. Due foto accostate di Maura Forte: quella a destra che la riprende truccata e vestita elegantemente accanto alla foto di sinistra in cui appare, previo ritocco, con un aspetto stanco, occhi cerchiati e un abito dimesso, e sopra la scritta, «ecco quello che ti vogliono fare credere», con una aggiunta, naturalmente “non è una questione di estetica”. Come se fosse rilevante per una donna - ai fini delle competenze richieste per ricoprire l'incarico di sindaco - avere un aspetto più o meno gradevole, più o meno truccato, più o meno elegante.

Tiramani (Lega): «Nessun attacco sessista, altera la sua immagina come la realtà politica»

L'ennesimo episodio di bullismo ha ricevuto una montagna di critiche bipartisan sul web. Il deputato della Lega che sostiene al ballottaggio il candidato del centrodestra, Andrea Corsaro, sfidante di Maura Forte, ha dovuto togliere in fretta e furia il post, ma ormai la frittata era fatta. Tiramani, 36 anni, studi di economia alle spalle e un percorso politico in ambito locale, in passato è finito nei guai per il caso di Rimborsopoli, a causa di una serie di spese di viaggio attribuibili alla moglie. Per questo aveva dovuto sospendersi dall'incarico a seguito di una prima condanna in tribunale, successivamente vinta.

