Ha "inventato" i nidi per l'infanzia, laurea ad honorem in Pedagogia per Adriana Lodi

Ha "inventato" i nidi per l'infanzia prima ancora che ci fosse una legge che li prevedesse. Come assessore ai servizi sociali del Comune di Bologna, infatti, inaugurò il primo nel 1969, in anticipo rispetto alla legge nazionale, che è del 1971 e di cui lei stessa, entrata in parlamento nelle fila del Pci, fu una delle fautrici.

Adriana Lodi, 86 anni, a 15 anni operaia in una fabbrica di dolciumi e poi in una saponeria, una vita all'insegna della creazione prima e della tutela poi dei diritti delle donne e dell'infanzia, è stata insignata della laurea honoris causa in Pedagogia all'università di Bologna.

Il riconoscimento è arrivato in occasione dei 50 anni dalla nascita del primo asilo nido a Bologna. La Lodi un mese fa aveva ritirato il Nettuno d'oro del Comune di Bologna.

La laurea le è stata conferita nell'aula magna di Santa Lucia alla presenza del rettore dell'Università di Bologna Francesco Ubertini con la seguente movitazione: «Per l'alto impegno nel rinnovamento delle politiche educative nei confronti della prima infanzia e dei disabili», sia come assessore comunale che come parlamentare; «per il suo ruolo di primo piano nella storia del welfare bolognese e nazionale, quale interprete fattiva e al tempo stesso lungimirante di una trasformazione culturale e insieme educativa, attenta ai bisogni dell’infanzia fin dai primi anni di vita», e per aver contribuito a promuovere una cultura dell'inclusione «che è diventata parte integrante del pensiero pedagogico dei nostri giorni, al punto da poter affermare oggi che ogni bambino è soggetto meritevole di attenzioni particolari». La Lodi a sua volta ha tenuto una lectio magistralis sulle politiche educative e sociali.

