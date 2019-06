Il Maxxi dedica a Maria Lai, la grande musa dell'arte povera, una mostra per il centenario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A cent'anni dalla nascita di Maria Lai, una delle più grandi artiste italiane alla quale si deve l'aver nobilitato e riscoperto l'arte femminile povera, da sempre considerata inferiore, come per esempio la tessitura, il Museo Maxxi le dedica una grande mostra.Maria Lai, nata in Sardegna nel 1919, si può considerare la musa dell'arte povera e con questa si è imposta tra i grandi nomi anche a costo di impegnative battaglie per ottenere il giusto riconoscimento della tradizione. La mostra che si intitola Tenendo per mano il sole, si tratta di una esposizione che indaga il lavoro di Lai attraverso 100 opere.Lai, che ha sempre lavorato a stretto contatto con il territorio, verrà celebrata anche attraverso una serie di iniziative legate alla sua terra d’origine, Ulassai, in Sardegna. Maria Lai scriveva: «L’arte è come una pozzanghera che riflette il cielo, ma può passare inosservata. Può essere calpestata, ma l’immagine del cielo si ricompone sempre.»Giovanna Melandri presidente del Maxxi spiega che Roma non poteva non ospitare questa grande retrospettiva dedicata a una tra le voci femminili più singolari dell’arte italiana contemporanea. «E' stata una artista dalla straordinaria capacità generativa, in anticipo su ricerche artistiche che saranno sviluppate solo successivamente, Lai ha saputo creare un linguaggio differente e originale, pur consapevole del lungo processo di decantazione che la sua arte avrebbe dovuto attraversare per essere riconosciuta. Oggi quel processo sembra essersi compiuto: negli ultimi anni molte sono state le iniziative a lei dedicate e i suoi lavori sono stati recentemente esposti a Documenta 14 e alla Biennale di Venezia 2017».