Esposta al pubblico dopo 450 anni L'Ultima Cena dipinta da una donna

L'Ultima Cena di Plautilla Nelli è un autentico capolavoro dipinto attorno alla metà del XVI secolo molto particolare: si tratta della prima grande tavola che raffigura i dodici apostoli e Cristo dipinta da una donna. L'opera è stata esposta a Firenze, nel refettorio di Santa Maria Novella, a 450 anni dalla sua creazione grazie ad una fondazione americana guidata da una donna, Jane Fortune, che per tutta la vita ha portato avanti un elaborato progetto di restauro e recupero delle opere d'arte femminili nel corso dei secoli.

Fortune scomparsa l'anno scorso all'età di 80 anni ha lasciato articolati studi sull'arte femminile nei secoli, stimando che solo in Toscana ci sono almeno 1500 pezzi importanti anche se spesso trascurati o addirittura messi in un angolo perchè le autrici erano donne e non uomini.

Awa, Advancing Woman Artists, è l’associazione americana che si occupa di restaurare e promuovere le opere delle artiste fiorentine.

Plautilla Nelli fu descritta dal Vasari la “prima pittrice fiorentina”. Era una suora e fu anche eletta tre volte priora del convento domenicano di Santa Chiara a Siena. Assieme alle sue consorelle fondò la sua bottega d'arte, un gesto quasi di rottura per quei tempi.

La sua Ultima Cena resta un capolavoro impressionante anche se era tenuto nascosto e versava in condizioni pessime. Il restauro ha richiesto quasi cinque anni e circa 200 mila euro. Per raccogliere questa cifra, l’Awa negli anni ha dato vita a due campagne di raccolta fondi.

