Proposte sessuali all'arbitro Fernanda Colombo, protagonista di un video virale

Ultimo aggiornamento: 14:43

Proposta indecente per l'arbitro Fernanda Colombo, che dopo il video (virale) che la ritraeva in un simpatico siparietto con un calciatore in una partita di beneficienza in Ecuador, ha ricevuto una mail con una proposta da escort. Bella, bionda e preparata, Fernanda Colombo (che fa anche la giornalista) si è indignata per la proposta, scrivendo su instagram una lettera nella quale afferma di "essersi sentita una spazzatura dopo aver letto la proposta".Nella proposta, secondo quanto ha rivelato la stessa arbitra, le si chiedeva di incontrare uomini itra i 35 e i 50 anni inteliggenti e ben educati, usando what's up, per circa 1600 euro (7mila real brasiliani). Fernanda Colombo, che ha ovviamente rispedito al mittente la proposta, nei giorni scorsi era diventata protagonista di un siparietto simpatico durante una gara tra stelle in Ecuador, facendo il gesto di tirare fuori il cartellino ad un calciatore che le passava accanto, tirando in realtà fuori il fazzoletto per asciugarsi il sudore dalla fronte. Un video diventato subito virale.