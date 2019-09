Il Comune finanzia uno show contro la legge sullo stalking: bufera a Genova

«Aperitivo con lo stalker. Come incastrare un uomo a norma di legge». Già il titolo dello show dello scrittore e blogger Daniele Stasi è una provocazione, in più c'è di mezzo il Comune di Genova. Quanto basta per scatenare l'indignazione dell'associazione femminile

Ogni giorno assistiamo impotenti ad un ennesimo caso di femminicidio

E quindi il Comune di Genova che fa? Al municipio Levante patrocina e finanzia un ciclo di tre eventi il primo dei quali teorizza come sia in atto una strategia per delegittimare il ruolo del maschio e vuole minimizzare o negare la violenza degli uomini. Quante sono le donne uccise dai loro stalker? Vogliamo negare questa realtà, signor sindaco? A nche il linguaggio e la cultura son ben distanti da una presa di coscienza di come la violenza maschile sia fenomeno strutturale della nostra società

al Castello di Nervi, sulla locandina i loghi del Comune e del Municipio. Lo scrittore Daniele Stasi sul suo blog sostiene che la legge sullo stalking danneggia

nella maggior parte dei casi persone innocenti

sulle vittime sfregiate con l’acido, come nel caso di Lucia Annibali. «D’ora in poi sarà vietato parlare di acidità di stomaco, o chiedere al farmacista dell’acido acetilsalicilico. Si rischierà la denuncia per molestie per la cavaliera Annibali. Non c’è limite al ridicolo», scrisse condividendo una foto della vittima.

“Non una di meno” del capoluogo ligure.», la denuncia su facebook. «».L'evento è in programma il 20 settembre,» e più volte ha ironizzato