La sindaca di Amsterdam vuole chiudere il quartiere a luci rosse: «Stop alla tratta degli esseri umani»

Femke Halsema, prima sindaca di Amsterdam , dichiara guerra al quartiere a luci rosse . L'obiettivo della prima cittadina, che a lungo ha guidato in Parlamento il partito dei Verdi di Sinistra, è quello di combattere

La proposta sarà discussa entro l'estate dal consiglio comunale ma sta provocando un acceso dibattito in città.

Questi obiettivi non sono negoziabili - dichiara la sindaca eletta nel giugno del 2018 con i Verdi - Le 330 vetrine a luci rosse presenti nel centro storico sono diventate un’attrazione turistica, c’è gente che passa solo per farsi un selfie o per prendere in giro chi ci lavora. Inoltre, la tratta di esseri umani, la frode e il riciclaggio di denaro sporco non sono più ammissibili. Le donne che si prostituiscono sono prevalentemente straniere e spesso non sappiamo come siano finite qui. Infine voglio meno disagi per i residenti e gli imprenditori».



A insorgere contro la proposta della prima cittadina sono le associazioni che difendono i diritti delle prostitute. Secondo un sondaggio condotto tra oltre 170 lavoratrici del sesso è risultato che il 93% non è d’accordo con l’idea di trasferire il quartiere a luci rosse in altre zone della città.

Il motivo è semplice - spiega "Foxxy", portavoce del movimento "Red Light United al quotidiano Het Parool - Non vogliamo perdere i nostri clienti. Le prostitute sono persone e hanno diritto a un posto di lavoro. Spostarci fuori città non è un'opzione perché i clienti non sapranno dove trovarci. La sindaca Will Halsema è pronta anche a organizzare viaggi in autobus per portare i clienti-turisti in periferia?

. Sociologa e giornalista, 53 anni e due bambini, la prima sindaca di Amsterdam è anche regista e scrittrice. Uno dei suoi libri Pluche racconta la sua esperienza nella politica nazionale e le ragioni per cui aveva deciso di abbandonarla. Su twitter aveva 300 mila follower ma è dovuta uscire per gli «urlatori anonimi, gli haters e i troll».

«il traffico degli essere umani» e ridurre il numero di turisti in quelle parte della città.