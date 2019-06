Innamorarsi a più di 70 anni, il best-seller che demolisce un tabù

Innamorarsi a più di 70 anni,

penoso canto del cigno

Capita alla protagonista di Doppio vetro (Iperborea) della scrittrice e poetessa islandese Halldóra Thoroddsen. Un tabù, quello dell'amore che arriva quando il cuore sembra essersi fermato, demolito pagina dopo pagina in questo best-seller.

Nessuno si aspetta che costruiamo un nido sull’orlo della fossa

i vetri del suo appartamento a Reyhjavik. Figli e nipoti hanno preso da tempo la loro strada, il marito Gudjon non c'è più e lei si sente estranea a tutto, anche al gruppo di amici che con il marito ha sempre frequentato. In quella casa ha tutto ciò che le serve – libri, quadri e mobili – pensa, parla ad alta voce con la radio che è quasi sempre accesa, un gatto le fa compagnia.



Finché non torna nella sua vita un chirurgo di 78 anni che aveva conosciuto in gioventù. E lei

sente addosso uno sguardo dal tavolo accanto

, scrive la Thoroddsen,

un qualcosa a cui non è più abituata da anni

E ci si interroga sul perché la passione senile rimane un tabù, perfino agli occhi di amici e famigliari, qualcosa da negare o deplorare come un capriccio. Attraverso le emozioni, i pensieri e le paure della protagonista ci si immerge in un'avventura sentimentale raccontata con rara delicatezza ed eleganza in cui la vitalità non si rassegna

«con i capelli color strega», anche se a quell'età pensi sia niente altro che «un».», pensa la vedova che sta alla finestra e guarda la vita degli altri attraverso«si».allo sfiorire del corpo.