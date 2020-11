Madre e figlia ai comandi dello stesso aereo: «Abbiamo fatto la storia»

Madre e figlia ai comandi dello stesso aereo. Il comandante Suzy Garrett e Donna tutte e due in divisa, con i gradi da capitano la pilota più esperta e con quelli da primo ufficiale la più giovane. «Abbiamo fatto la storia come il primo equipaggio madre-figlia di Skywest Airlines». La foto che le ritrae una accanto all'altra in uno degli aerei della compagnia nordamericana che trasporta ogni anno milioni di passeggeri è stata condivisa su Instagram da Female Influencer.

