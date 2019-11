Allarme suicidi, social sotto accusa: una ragazza su Instagram salva chi è in pericolo

«Era il mio cuore», piange la madre di Andrine, una ragazza norvegese che si è uccisa prima di compiere 18 anni. E accusa Instagram e quei gruppi in cui si mostrano foto di suicidi e atti di autolesionismo. «Lì imparano come tagliarsi e imitano quelli che lo fanno». Ben 14 ragazzi norvegesi che si sono uccisi erano legati a una di queste community on line, rivela un'inchiesta della Bbc sugli adolescenti che si sono tolti la vita: “The Instagram network suicide”, è il titolo, il network dei suicidi su Instagram. Un'emergenza che riguarda altri paesi, tra cui la Gran Bretagna dove sono 22 gli account connessi al profilo di Andrine.

«Non starò a guardare mentre una persona dice che si toglierà la vita», dice alla Bbc una 22enne norvegese, Ingebjørg Blindheim che monitora Instagram e segnala alla polizia chi parla di suicidio. Segue 450 account privati, molti giovani manifestano il desiderio di farla finita. Lei non lavora per Instagram, né è una professionista, ma ha sofferto di disturbi alimentari e vuole dare il suo aiuto a chi sta vivendo situazioni simili alla sua. Le community on line spesso mostrano ragazzi che si fanno male, si tagliano e spiegano come fare per nascondere le ferite e fare in modo che gli altri se ne accorgano i più tardi possibile. Instagram vieta la pubblicazione di immagini di suicidi, ma i ragazzi postano foto astratte che fanno comunque pensare alla morte. In una settimana e mezzo sono state individuate - riporta l'inchiesta della Bbc - 48 immagini del genere.

U'emergenza, quella dei suicidi tra i ragazzi. Dal 2010 il numero di adolescenti che si è tolto la vita in Inghilterra e Galles è aumentato del 67 per cento. Nel 2018 ci sono stati 187 suicidi di ragazzini sotto i 19 anni (il 15 per cento in più rispetto all’anno precedente) e a Londra il tasso dei suicidi adolescenziali è aumentato in tre anni del 107 per cento, la prima causa di morte per quella fascia d’età. Ian Russell, il padre di Molly - una 14enne inglese che si è tolta la vita nel 2017 - ha accustao Instagram di «avere aiutato la figlia a uccidersi». Il suo account era pieno di immagini inquietanti sulla depressione e il suicidio. Nei giorni scorsi Instagram ha annunciato che avrebbe rimosso, insieme alle immagini di autolesionismo anche disegni, cartoon e meme che richiamano pratiche estreme, disordini alimentari e suicidi, e che un algoritmo avrebbe evitato di proporre siti e argomenti a questi correlati.

