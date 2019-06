Addio a Patricia Bath, madre della moderna oftalmologia: sua la cura per la cataratta

«Ho dovuto superare qualche ostacolo», disse lo scorso anno al programma "Good Morning America" -. Odio, segregazione, razzismo, sono rumori che devi ignorare tenendo fissa l'attenzione all'obiettivo come ha detto Martin Luther King. Ed è esattamente quello che ho fatto

. In pochi sanno che fu per merito suo, per merito di Patricia Bath, prima donna afroamericana a registrare un brevetto, se esiste una cura efficace per la cataratta. La figlia Eraka Bath ha annunciato la sua morte, a 76 anni, precisando che la morte è sopravvenuta il 30 maggio scorso in in centro dell'Università di California, per un tumore.



La Bath era nata nel quartiere afroamericano di Harlem a New York: sua madre lavorava come domestica e il padre era un operaio della metropolitana. Ancora adolescente, vinse un borsa di studio della National Science Foundation. Laureata in medicina alla Howard University, lavorò a New York prima di trasferirsi in California dove diventò il primo chirurgo afroamericano all'Università di California e del Los Angeles Medical Center, e la prima oftalmologa allo Stein Eya institute dell'Ucla. Sua è la sonda Laserphaco, abbreviazione di Laser PHotoAblative Cataract surgery, brevettata nel 1988, che vaporizza rapidamente e in modo quasi indolore la cataratta e consente il facile inserimento di un nuovo cristallino.



Migliorato da Bath nel corso degli anni, è ancora oggi lo strumento più utilizzato in quest'ambito a livello internazionale. Nel 1983 fu la prima donna cofondatrice di un progetto scientifico residenziale negli Stati Uniti. «Ho dovuto superare qualche ostacolo», disse lo scorso anno al programma "Good Morning America" -. Odio, segregazione, razzismo, sono rumori che devi ignorare tenendo fissa l'attenzione all'obiettivo come ha detto Martin Luther King. Ed è esattamente quello che ho fatto«.

