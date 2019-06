Papa Francesco contro gli abusi domestici, «basta maltrattare le donne»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Papa Francesco manda un messaggio ai vescovi inglesi, in occasione per la giornata della vita (che in Gran Bretagna si celebra il 16 giugno) e che quest'anno è dedicata agli abusi domestici, per lanciare un appello contro i «vergognosi maltrattamenti a cui le donne sono talvolta sottoposte». Una donna su quattro e circa un uomo su sei – si legge in un comunicato pubblicato dalla Conferenze episcopale inglese – soffre di abusi domestici nel corso della propria vita. Due donne vengono uccise ogni settimana in Inghilterra da un partner o ex-partner.Papa Francesco fa riferimento al «flagello degli abusi domestici» incoraggiando tutti gli uomini di buona volontà a sforzarsi di «promuovere una cultura di vita. Il vescovo John Sherrington, si è detto choccato per le statistiche. «Ci sono contesti in cui la casa è lungi dall’essere un luogo di sicurezza. Troppo spesso diventa luogo di sofferenza, paura, degrado e isolamento. L’abuso domestico è spesso un problema nascosto e il nostro obiettivo è che chiunque viva abusi domestici si senta in grado di avere fiducia nel cercare aiuto all’interno della Chiesa».