Tommaso Della Dora, morto dopo un malore in casa il segretario del Pd di Fano: aveva 43 anni

Il Partito democratico e tutta la politica in lutto per la morte improvvisa a 43 anni di Tommaso Della Dora. il segretario del Pd di Fano è stato colto da malore, che non gli ha lasciato scampo. Tommaso era in casa con i suoi genitori quando si è sentito male: nulla faceva temere un dramma come questo, era in salute e praticava sport.

Il lavoro era la sua grande passione insieme alla politica: dipendente di Cooss Marche era un educatore professionale e si occupava in particolare dei ragazzi fragili o con disabilità. Era stato nominato segretario del Pd fanese da poco più di un anno.