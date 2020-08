La pianta oscura il cartello, potatura selvaggia. I residenti: «Perché non hanno spostato il segnale?»

Ultimo aggiornamento: 28 Agosto, 01:40

Pianta mutilata per far posto al segnale. Troncate di netto le fronde leggere che accarezzano il passeggio in una piccola località di, quando di corsa ci si dirige all'ufficio postale o alla farmacia di Sforzacosta, frazione appendice di tremila abitanti. Vedere l'albero così, mezzo spezzettato, ha fatto effetto un po' a tutti. «E per colpa di chi?» si lamenta da giorni un commerciante della zona per quellasenza nessun rispetto della pianta.e lasciati a seccare sul marciapiede, restano tronconimezzi traumatizzati che già presentano un colore innaturale, quasi si stessero ammalandoLa pianta ornamentale - unache è stata sempre bella e florida - ha dovuto cedere il passo a un segnale stradale con la scritta: “. Col tempo la thuja è diventata più alta del paletto e la scritta si è persa tra le foglie sempreverdi e le piccole pigne. Per la verità è una scritta che serve solo ai passeggeri dei bus extraurbani, che in sintesi dice: se aspettate l'autobus qui fate un cenno con la mano che così si ferma. Insomma un cartello che non regola il traffico o avverte divieti di transito o stop. «Nessuno ha preso in considerazione la possibilità di sollevare il paletto e spostarlo poco pià in là» fa presente un residente mostrando che quel tipo di cartelli stradali si sollevano dal terremo e si possono spostare.quel cipressino è cresciuto rigoglioso per anni davanti ai miei occhi e mi piange il cuore ora vederlo ridotto così: un taglio a forma di “sette” lo ha menomato, gli ha tolto tutta la sua bellezza. Sono cose inammissibili». «E poi perché lasciare i rami per terra ? Da un mese sono lì a fare bella mostra» dice un altro. E in un mese la thuja dove ha potuto è ricresciuta col risultato di oscurare a breve di nuovo la scritta. Altra potatura selvaggia o taglio drastico alla base del tronco?