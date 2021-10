Ancona, tessera Pd a Sciascia e Nicolini. Anti Cardoni: è derby tra Giacobelli e Dini

Mercoledì 17 Febbraio 2016, 16:16 - Ultimo aggiornamento: 18:59

Il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, ha reclutato anche tra le fila di Ancona 2020 in vista del congresso Pd: tessera a Sciascia e

Nicolini. Intanto stasera il gruppo anti Cardoni della Conero Break deciderà tra la consigliera comunale ed ex presidente della I circoscrizione, Susanna Dini, ed il commercialista ed ex presidente

Multiservizi, Gianni Giacobelli.



Perde pezzi a favore del Pd l'associazione, costituitasi in lista civica a sostegno di Valeria Mancinelli alle ultime Comunali, Ancona2020. Chiara Sciascia, referente del gruppo e presidente della società per il gas Edma, e Gabriella Nicolini, collega di studio del sindaco, presidente diMarche Teatro, entrambe ex candidate per la civica, sono ora tesserate del Pd. Una scelta che suscita l'irritazione del consigliere Roberto Grelloni (Ancona 2020). «Quando mi sono candidato con Ancona2020 ho fatto una scelta precisa - afferma -. Volevo impegnarmi per la mia città al di fuori dei

partiti. Ora mi sembra assurdo che chi coordina questo gruppo si

sia iscritta al Pd, come,mi risulta, hanno fatto molti altri dei non

eletti, e per di più vicino ad un passaggio congressuale. Chiederò

al mio capogruppo una verifica su quello che sta accadendo».



Insomma, sarà davvero lotta all' ultimo voto al prossimo congresso

del partito comunale. Stasera il gruppo della Conero Break (Carrescia- Busilacchi-Giacobelli-Gabrielli) deciderà quale nome contrapporre all'ex primario del Pronto soccorso del Salesi ed ex

consigliere del secondo Sturani e di Gramillano. La scelta cadrà o

sulla consigliera Susanna Dini o sul commercialista Gianni Giacobelli. Ci sarà poi un mese di tempo per la raccolta delle firme e la campagna elettorale. Si vota il 20 marzo.