sabato 23 maggio 2026, 10:11 - Ultimo aggiornamento: 10:19

MACERATA - Dopo essere stata molestata in centro da uno sconosciuto fa un video sotto i portici di Palazzo degli Studi e mostra un coltello e lo spray al peperoncino: «Visto che lo Stato non ci protegge dobbiamo farlo da sole». Un filmato che la giovane maceratese Tania Roscani, di 28 anni, protagonista della vicenda, ha pubblicato sui social ed è diventato virale in poco tempo.

Le immagini

Quella di mercoledì scorso, per la ragazza, è stata una serata da incubo: «Sono le 10.51 e questa cosa è successa venti minuti fa - racconta la giovane nel video -. A nemmeno cinque metri da casa mia, nel centro storico di Macerata, un uomo ha iniziato a pedinarmi fino a quando sono entrata in una gelateria. Anche lui è entrato dentro e il gelataio gli ha subito detto di andarsene e di non disturbarmi». Il titolare del locale ha poi aggiunto che questo giovane già in passato aveva importunato i passanti e che per questo era stato segnalato alle forze dell’ordine. Ma non è finita qui. «Sono uscita dalla gelateria per tornare a casa - prosegue Tania - e lui ha continuato a seguirmi fino alla mia abitazione».

Nel video pubblicato poco dopo sui social la giovane maceratese fa vedere un coltello e lo spray al peperoncino: «Ho preso le mie cose perché me le ero dimenticate», dice mostrandole. E sulla presentazione del video scrive: «Domani andrò a denunciare, ma nel mentre, visto che lo Stato non ci protegge, dobbiamo fare da sole». Poi la giovane ha spiegato il motivo del video, facendo anche riferimento alla campagna elettorale per l’elezione del nuovo sindaco di Macerata: «Spero che sia uno spunto di riflessione per chiunque a breve prenderà le redini di questa città. Non si tratta né di destra né di sinistra, si tratta di sicurezza dei cittadini. Di libertà di una donna di poter uscire a prendere un gelato alle dieci di sera. Perché il turismo è importante, la cura dei giardini e delle fontane pure, ma la sicurezza dei cittadini di più, perciò più pattuglie e meno fiori».

I commenti

Nei commenti una follower fa notare alla giovane che «con un coltello si finisce di essere accusati di possesso di arma bianca. Anche se siamo donne e lo usiamo per difesa personale». La risposta: «Meglio carnefice che vittima, per una volta».

Tania Roscani il giorno seguente si è presentata nella caserma dei carabinieri e ha denunciato il molestatore. Sono ora in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma della stazione di Macerata, che come da prassi in questi casi visioneranno i filmati della videosorveglianza per ricostruire l’accaduto e identificare il responsabile.

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