Ragazza di 27 anni muore in palestra dopo un malore

Tragedia in palestra. Dopo pochi minuti dall'inizio dell'allenamento di body combat - intorno alle 19,30 - una ragazza di 27 anni ha accusato un malore ed è crollata a terra. Immediati i soccorsi, a tutti era parso chiaro come la situazione fosse estremamente difficile. La ragazza ha perso i sensi, il 118 giunto sul posto ha provato in tutti i modi a rianimarla: disperata la corsa in ospedale ma per la giovane di Pollenza non c'è stato niente da fare.